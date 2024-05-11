نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل المقاولون العرب نظيره الاتحاد السكندري وذلك ضمن منافسات الجولة الجولة الثاني والعشرون من عمر المباراة.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة بقيادة محمد سلامة.

ويعاونه كلا من سامي هلهل مساعد أول، عماد العقاد مساعد ثان، ويتواجد مصطفى الشهدي حكما رابعا.

وفي تقنية الفيديو يتواجد كلا من محمد الصباحي ويعاونه محمد عباس قابيل.

موعد مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري

تنطلق في تمام الرابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد المقاولون العرب المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

