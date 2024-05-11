نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موقف الأهلي من التعاقد مع نجم صن دارونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



ترددت بعض الأنباء في الفترة الأخيرة، عن دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع موكوينا، أحد نجوم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط الهجوم.

واقترب نجم صن داونز من الرحيل عن بطل جنوب إفريقيا، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب، بسبب متطلباته المالية الضخمة.

- موقف الأهلي من مفاوضات موكوينا

وأكد أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" الصحف الجنوب إفريقية بدأت في الترويج لوجود مفاوضات بين الأهلي موكوينا نجم صن داونز".

وتابع:" موكوينا لاعب رائع ومميز وهو مفتاح اللعب والخطورة دائما لفريق صن داونز والمنتخب الجنوب إفريقي".

وواصل:" حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي مفاوضات رسمية من إدارة النادي الأهلي، للتعاقد مع نجم خط وسط صن داونز".

وأختتم:" اللاعبين يمتلك العديد من اللاعبين المتألقين في نفس مركز موكوينا، محمد هاني وأكرم توفيق وعمر كمال وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح، وستكون صفقة ممتازة إذا نجحت ولكن حتى اللحظة لا توجد أي مفاوضات".

