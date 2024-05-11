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أحمد جودة - القاهرة -

قال أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مواجهة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مهمة والفريق سيخوض الشوط الأول في المغرب ثم الشوط الثاني في القاهرة.

أحمد حمدي: قادرون على الظهور بأفضل صورة أمام نهضة بركان.. والزمالك لن يتأثر بالغيابات



وأضاف في تصريحات ضمن الأنشطة الإعلامية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هامش نهائي كأس الكونفدرالية:" الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة ولا بد من التركيز خلال اللقاء بنسبة 100%".



وشدد على أن الزمالك لن يتأثر بالغيابات في صفوف الفريق والمجموعة الموجودة من اللاعبين قادرة على الظهور بأفضل صورة.



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

