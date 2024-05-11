نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرار النهائي في أزمة الأهلي وإنبي بدوري 2003 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، القرار النهائي بشأن أزمة مباراة الأهلي وإنبي في الجولة الأخيرة من دوري 2003، بعد مطالبة الفريق البترولي بالحصول على نقاط مباراة المصري، إحدى مباريات المسابقة، بسبب ادعاءات بتزوير عقود أحد لاعبي الفريق البورسعيدي، ومن ثم التتويج بلقب الدوري على حساب المارد الأحمر.

القرار النهائي في أزمة الأهلي وإنبي بدوري 2003

وقال زيدان، خلال تصريحاته ببرنامجه ملعب الشمس، والمذاع على قناة الشمس،ما علمته أن اتحاد الكرة أبلغ الثلاث أندية (الأهلي وإنبي والمصري)، بصحة موقف عقد إبراهيم سعيد لاعب الفريق البورسعيدي، ما يعني تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري.



أضاف، اتحاد الكرة فتح تحقيقًا في القضية منذ نهاية المسابقة، وهيعلن خلال اليومين المقبلين بشكل رسمي عن تتويج الأهلي باللقب.

وشهدت مباراة الأهلي وإنبي مواليد احتفالات من كلا الفريقين عقب نهاية المباراة التي جمعتهما، بعد تمكن الفريق البترولي من الفوز والتساوي في عدد النقاط، وتقديمه شكوى رسمية للحصول على نقاط مباراة المصري، لكن المارد الأحر حسم اللقب بفارق الأهداف.

