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أحمد جودة - القاهرة -



أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك أنه على مارسيل كولر، مدرب الأهلي الدفع بتشكيله الأساسي في مباراة بلدية المحلة، المُقرر إقامتها في الدوري العام.

خالد جلال: على الأهلي اللعب بتشكيله الأساسي أمام بلدية المحلة



وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي قدم مباراة رائعة أمام الاتحاد السكندري، خصوصًا في الشوط الأول، ورضا سليم إضافة للفريق".



وأضاف: "جمهور الأهلي لا يقبل أي نتيجة إلا الفوز، ومباراة بلدية المحلة هي بروفة أخيرة قبل مواجهة الترجي التونسي، والفريق لديه أسبوع كامل للاستعداد لنهائي دوري أبطال إفريقيا".



وتابع: "على الأهلي اللعب بقوامه الأساسي أمام بلدية المحلة، مثل مصطفى شوبير ومحمد هاني وياسر إبراهيم أو محمود متولي مع رامي ربيعة وعلي معلول".



وأكمل: "يجب أيضًا مشاركة مروان عطية مع أكرم توفيق وإمام عاشور في خط الوسط، مع مشاركة بيرسي تاو أيضًا بجانب محمود كهربا في خط الهجوم".



وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "مقتنع بقدرات محمد مجدي أفشة، وحسام حسن يعتمد عليه في منتخب مصر، وكان من الممكن أن يشارك في مباراة الاتحاد السكندري الماضية، لذا على مارسيل كولر منحه فرصته مع الفريق".

