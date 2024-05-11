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أحمد جودة - القاهرة -

أكد التونسي سيف الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن لاعبي الفريق في كامل تركيزهم قبل مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.

سيف الدين الجزيري: الزمالك استعد جيدًا لمواجهة نهضة بركان.. وأتمنى أن تكون المباراة قوية وتخرج بصورة جيدة تليق بسمعة الكرة الأفريقية



وأضاف في تصريحات ضمن الأنشطة الإعلامية الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هامش نهائي كأس الكونفدرالية:" الزمالك استعد جيدًا للمباراة، ونتطلع لتقديم مباراة ممتازة لإسعاد جماهير القلعة البيضاء".



وتابع:" أتمنى أن تكون المباراة قوية من الفريقين وتخرج بصورة جيدة تليق بسمعة الكرة الأفريقية وبروح رياضية عالية".



واختتم الجزيري تصريحاته قائلًا:" المباراة تقام من شوطين الأول في المغرب والثاني في القاهرة، والزمالك يركز لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب".



ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء يوم الأحد المقبل بالملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

