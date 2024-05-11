نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الغندور حكما لمباراة المنصورة وسبورتنج في دورة الترقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم أول فعاليات دورة الترقي المؤهلة للدوري المصري الممتاز "دوري نايل"

وتبدأ أولى المباريات والتي تجمع بين المنصورة وسبورتنج من أجل تحديد المتأهل لدوري الأضواء.

وكانت المنصورة قد صعدت بعد التعادل أمام مالية كفر الزيات واحتلالهم صدارة المجموعة، بينما صعدت سبورتنج بعد الفوز على مركز شباب كوم حمادة.

طاقم حكام مباراة المنصورة وسبورتنج

ويقود المباراة أحمد الغندور حكما للساحة ويعاونه إبراهيم السوداني مساعد أول، إسلام السوداني مساعد أول بينما يتواجد محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

موعد مباراة حكام مباراة المنصورة وسبورتنج

تنطلق المباراة في تمام الثالثة مساء ويستقبل استاد بتروسبورت المباراة المرتقبة.

