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أحمد جودة - القاهرة - تنبعث ثقة مسؤولي نادي برشلونة بعدم تحرك نادي ريال مدريد لعرقلة مساعيهم للتعاقد مع النجم الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط فريق بايرن ميونخ.

هل يفتح انشيلوتي طريق برشلونة لضم كيميتش

تُعدُّ عملية ضمَّ كيميتش واحدة من الخيارات الرئيسية التي يفكر فيها برشلونة لتعزيز خط وسطه، خاصةً مع طلب المدرب تشافي هيرنانديز تدعيم اللاعبين الذين يتمتعون بقدرات الاستيلاء على الكرة وتوزيعها.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن برشلونة يتأكد من عدم اتخاذ خطوات من قبل ريال مدريد للتعاقد مع كيميتش، خاصةً بوجود مدربهم السابق كارلو أنشيلوتي الذي كانت علاقته متوترة مع اللاعب خلال فترة توليه مسؤولية الفريق البافاري.

وأشار كيميتش سابقًا إلى تلك الفترة، موضحًا: "لم أكن ألعب بانتظام في تلك الفترة، وكنت أفكر في مغادرة النادي، لكن بعد رحيل أنشيلوتي، أصبحت لاعبًا أساسيًا مرة أخرى، وفزنا بكل البطولات".

ويُظهر تاريخ التوتر بين كيميتش وأنشيلوتي من خلال تصريحات المدرب بعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث اتهم أنشيلوتي كيميتش بمحاولة خداع الحكم بعد التحامه مع ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد.