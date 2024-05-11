نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من ريال مدريد بشأن مبابي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم الفرنسي كيليان مبابي رحيله عن نادي باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وذلك في مقطع فيديو نشره مساء الجمعة، حيث ينتهي عقده مع النادي الباريسي في نهاية الشهر المقبل.

قرار عاجل من ريال مدريد بشأن مبابي

وفيما يتعلق بالمرحلة القادمة للمهاجم الشاب، أكد الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات، فابريزيو رومانو، أن الوجهة القادمة لمبابي هي نادي ريال مدريد، وأن هذا الاتفاق تم منذ فبراير/شباط الماضي.

وأوضح رومانو: "مبابي سيلعب آخر مباراة له على أرضية ملعب حديقة الأمراء بقميص باريس، وذلك في المباراة المقبلة ضد فريق تولوز يوم الأحد المقبل.. تم التوصل إلى اتفاق شامل بين اللاعب والنادي الإسباني على كافة التفاصيل".

وأكد رومانو أن الراتب الذي سيحصل عليه مبابي سيكون مختلفًا تمامًا عما عُرض عليه قبل عامين من قبل ريال مدريد، عندما قرر مبابي حينها تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، حيث سيكون راتبه هذه المرة قريبًا من رواتب بقية نجوم الفريق الملكي، مثل جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور