نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وبيراميدز والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز بالجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق بيراميدز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة انتصاره والحفاظ علي الوصافة في المركز الثاني من ترتيب الدوري

موعد مباراة المصري وبيراميدز

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساءا اليوم السبت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 22 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا اخر.

