نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة المصري ضد بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر على ماهر المدير الفني للنادي المصري على تشكيله فريقه أمام بيراميدز بالجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

التشكيل المتوقع للمصري ضد بيراميدز

وجاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد لحراسة المرمى،

كريم العراقي، محمد طارق، أحمد أيمن منصور، حسين السيد لخط الدفاع، محمود حمادة، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، حسين فيصل، فخر الدين بن يوسف كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

موعد مباراة المصري وبيراميدز

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساءا اليوم السبت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 37 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 22 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا اخر.

