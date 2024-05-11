نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة المصري وبيراميدز بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يدخل المصري البورسعيدي مساء اليوم السبت مواجهة صعبة أمام نظيره بيراميدز بالجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد بيراميدز

تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض المصري هذه المباراة بروح معنوية عالية بعد انتصاره الاخيره أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشئ في الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

عقد على ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي جلسة تحفيزية على هامش مران أمس الجمعة أوصي فيه بضرورة التركيز في هذه المباراة من أجل تحقيق الفوز ومواصله سلسله الانتصارات من أجل الحفاظ علي الاستمرارية في المربع الذهبي.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة بعدما خاض 20 مباراة حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى وسجل لاعبو المصرى 22 هدفا واستقبلت شباكهم 25 هدفا اخر.

