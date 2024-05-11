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أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباريات الدوري الإيطالي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

حصد إنتر ميلان لقب الكالتشيو في الموسم الحالي الذي يحتل صدارته برصيد 89 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 71 نقطة في حين جاء يوفنتوس بطل الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

مباريات اليوم السبت 10-05-2024 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

انطلقت مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي اليوم الجمعة بانطلاق مباراة فروسينوني وإنتر ميلان وستستكمل باقي المباريات في اليوم وغدا.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الكالتشيو..

- نابولي وبولونيا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- ميلان وكالياري الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

