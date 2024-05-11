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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة السعودية مواعيد مباريات الدوري السعودي وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري السعودي في الموسم الحالي.

انطلقت مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري السعودي يوم أمس الخميس بانطلاق ثلاث مباريات وتستكمل باقي المباريات اليوم وغدا.

يحتل الهلال صدارة الدوري في الموسم الحالي برصيد 86 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 77 نقطة في حين جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، واحتل الاتحاد بطل الموسم الماضي المركز الخامس برصيد 50 نقطة.

مباريات اليوم السبت 10-05-2024 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC EXTRA HD السعودية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري السعودي..

- الهلال والحزم الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الرائد والطائي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الشباب والأهلي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

