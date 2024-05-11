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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الألمانية مواعيد مباريات الدوري الألماني من أجل متابعة نجومه المتألقين سواء في بطولة البوندزليجا أو دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

تنطلق مباريات الجولة الثالثة والثلاثين اليوم بمباراة أوجسبورج وشتوتجارت وتستكمل باقي مباريات الجولة يوم غد السبت وبعد غد الأحد.

نجح باير ليفركوزن بالتتويج بلقب البوندزليجا في الموسم الحالي لأول مرة في تاريخه الذي يحتل صدارته حتى الآن برصيد 84 نقطة بينما جاء بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 69 نقطة في حين جاء شتوتجارت في المركز الثالث برصيد 67 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الألماني عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البوندزليجا في الموسم الحالي.

مباريات اليوم السبت 10-05-2024 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من البوندزليجا...

- بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- فرايبورج وهايدنهايم الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- كولن ويونيون برلين الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- لايبزيج وفيردر بريمن الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- ماينز وبوروسيا دورتموند الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

