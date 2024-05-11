نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 10-05-2024 حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من عشاق ومحبي الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات الدوريات الأوروبية والاسيوية على مستوى العالم من أجل متابعة نجومهم المفضلين في كل دوري.

تستمر منافسات الدوريات الأوروبية أبرزها الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني والإيطالي والتي تجذب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

وهناك أيضا مباراة يوكوهاما الياباني والعين الاماراتي في نهائي دوري أبطال آسيا بجانب مباريات الدوري السعودي التي جذبت قطاع عريض من الجمهور العربي بعد تعاقد الأندية السعودية مع عدد من نجوم الكرة العالمية أبرزهم كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

يتم نقل مباريات الدوري الانجليزي والإسباني والألماني ودوري أبطال آسيا عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة هذه البطولات في الموسم الحالي.

كما يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

بينما يتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC EXTRA HD السعودية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

مباريات اليوم السبت 10-05-2024 حول العالم والقنوات الناقلة

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز مباريات اليوم حول العالم...

* دوري أبطال آسيا:

- يوكوهاما الياباني والعين الاماراتي الساعة 1 ظهرا بتوقيت مصر

* الدوري الإنجليزي:

- فولهام ومانشستر سيتي الساعة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- بورنموث وبرينتفورد الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- ايفرتون وشيفيلد يونايتد الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- نيوكاسل يونايتد وبرايتون الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- توتنهام وبيرنلي الساعة 5 مساء بتوقيت مصر

- ويستهام يونايتد ولوتون تاون الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- وولفرهامبتون وكريستال بالاس الساعة 5 عصرا بتوقيت مصر

- نوتنيجهام فورست وتشيلسي الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإسباني:

- ريال مايوركا ولاس بالماس الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر

- فياريال وإشبيلية الساعة 5 وربع عصرا بتوقيت مصر

- غرناطة وريال مدريد الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

- أتلتيك بلباو واوساسونا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإيطالي:

- نابولي وبولونيا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- ميلان وكالياري الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* الدوري الألماني:

- بوروسيا مونشنجلادباخ وآينتراخت فرانكفورت الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- فرايبورج وهايدنهايم الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- كولن ويونيون برلين الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- لايبزيج وفيردر بريمن الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- ماينز وبوروسيا دورتموند الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

* الدوري السعودي:

- الهلال والحزم الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الرائد والطائي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الشباب والأهلي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

