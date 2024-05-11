نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيوكاسل أمام برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق برايتون، مساء اليوم السبت الموافق 11 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يواجه نيوكاسل يونايتد، نظيره برايتون، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ملعب جيمس بارك.

حيث يحتل فريق نيوكاسل يونايتد، المركز السادس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 47 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون، عبر قناة beIN Sports 2HD.

