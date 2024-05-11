نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فولام أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مواجهة قوية أمام نظيره فريق فولهام، اليوم السبت الموافق 11 مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام، على ملعب كرافين كوتاج، في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

حيث يقع فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولهام

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام عبر قناة beIN Sports 1HD.

