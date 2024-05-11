نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي أمام فولام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فولهام، اليوم السبت الموافق 11 مايو الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام، في تمام الساعة الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة فولهام

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، جفارديول.

الوسط: رودري، دي بروين، فودين.

الهجوم: بيرناردو، هالاند، جريليش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد فولهام

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد فولهام، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD، حيث تعد الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

