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أحمد جودة - القاهرة - أعرب جايل كليشي، الظهير الأيسر السابق لأندية آرسنال ومانشستر سيتي، عن إعجابه بنادي بيراميدز خلال زيارته للنادي ومتابعته لتدريبات الفريق الجمعة.

جايل كليشي: بيراميدز يضاهي الأندية العالمية

وفي تصريحات للمركز الإعلامي لبيراميدز، قال كليشي: "أبهرتني الإمكانيات والأجواء الرائعة التي توفرها بيراميدز، والتي تمنح كل لاعب دوافع كبيرة لتحقيق النجاحات".

وأضاف النجم الفرنسي السابق: "لدي علاقة قوية مع ممدوح عيد، رئيس بيراميدز، وأنا سعيد بالحصول على قميص النادي، كما أنني ممتن لدعوة صديقي كريم حافظ الذي لعبت إلى جانبه في صفوف باشاك شهير التركي".

وأشاد كليشي بمستوى احترافية بيراميدز قائلًا: "يتمتع النادي بمستوى احترافية عالية يضاهي أندية أوروبا، ويتمتع بإمكانيات كبيرة". وأعرب عن توقعه بأن يحقق الفريق أولى ألقابه في الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه يسير بثبات نحو تحقيق أهدافه.