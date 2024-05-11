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أحمد جودة - القاهرة - تعادل ديبورتيفو ألافيس مع ضيفه جيرونا في الوقت القاتل (2/2)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 35 للدوري الإسباني.

ألافيس يسدي خدمة لبرشلونة بتعطيل جيرونا في الليجا

وتقدم جيرونا في الدقيقة الرابعة عن طريق إيريك جارسيا، قبل أن يدرك ألافيس التعادل عبر جون جوريدي، في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 44، سجل يانخيل هيريرا الهدف الثاني لجيرونا، لكن جوريدي اقتنص التعادل مجددا لألافيس، في الدقيقة 90+9.

ورفع جيرونا رصيده بهذا التعادل إلى 75 نقطة، في المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا، بفارق نقطتين أمام برشلونة صاحب المركز الثالث، الذي لعب مباراة أقل.

على الجانب الآخر، رفع ألافيس رصيده إلى 42 نقطة، في المركز الحادي عشر.

