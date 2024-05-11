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أحمد جودة - القاهرة - عانى فريق اتحاد جدة أمس أسوأ هزيمة في تاريخه بدوري المحترفين السعودي، بعدما تلقى هزيمة ساحقة أمام ضيفه الاتفاق بنتيجة (0-5)، على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة"، في مباراة جرت مساء الجمعة، ضمن الجولة 31 من المسابقة.

رقم قياسي سلبي لاتحاد جدة بعد فضيحة الاتفاق

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن هذه الخسارة تعتبر الأكبر في تاريخ العميد بدوري المحترفين، حيث سبق له أن تلقى هزيمتين بنفس النتيجة من قبل.

وكانت تلك الهزيمتان أمام الهلال، في الجولة 11 من موسم 2009ـ2010، وضد النصر في الجولة 25 من موسم 2015ـ2016.

وبهذه الخسارة القاسية، تقلصت آمال الاتحاد في التأهل للمركز الثالث الذي يؤهل لدوري النخبة الآسيوي وكأس السوبر السعودي، حيث توقف رصيده عند النقطة 50، ليحتل المركز الخامس في الترتيب، بفارق 5 نقاط خلف الأهلي الذي يحتل المركز الثالث ولكن بمباراة أقل.

وتتيح مواجهة الغد للفريق المنافس الشباب فرصة لتوسيع الفارق بينه وبين الاتحاد إلى 8 نقاط فقط، قبل 3 جولات من انتهاء الموسم.