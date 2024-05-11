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أحمد جودة - القاهرة - صدرت اللقطات من الكاميرا التي ارتداها الحكم جاريد جيليت، الإثنين الماضي، في المباراة التي أدارها بين كريستال بالاس ومانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

كاميرا خاصة تكشف تفاصيل قرار حكم مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المقاطع التي نشرت على موقع الرابطة، اليوم الجمعة، تتضمن المصافحات التي جرت قبل المباراة، والقرعة التي أجريت بالعملة المعدنية، بالإضافة لقرار جيليت بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق كريستال بالاس في الشوط الأول.

وكان بإمكان الحكم الأسترالي أن يقول إنه شعر بأن تيريك ميتشيل لاعب بالاس، ركض تجاه جوني إيفانز مدافع مانشستر يونايتد، قبل أن يسقط على أرض الملعب.

ودعم توني هارينجتون، حكم تقنية الفيديو قرار جيليت في الملعب، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز بالاس 4-0.

وحصلت كاميرا الحكم على موافقة استثنائية من قبل الهيئة التشريعية للعبة، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" على أن يتم تضمين اللقطات في برنامج سيتم بثه لاحقا هذا العام حول التحديات التي يواجهها الحكام.