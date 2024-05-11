نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب مدرب فريق اتحاد جدة، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، عن اعتذاره للجماهير بعد الهزيمة الكبيرة التي مني بها فريقه أمام الاتفاق الجمعة.

تعليق صادم من جاياردو بعد خماسية الاتفاق

وتلقى الاتحاد خسارة قاسية بنتيجة (0-5) أمام الاتفاق على أرضية ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري المحترفين السعودي.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أود أن أعتذر لجماهير الاتحاد عن هذه الخسارة الكبيرة، إن الإحباط الذي نشعر به اليوم هو كبير جدًا، وهذا الموقف صعب على الجميع".

وأضاف: "لن أبحث عن الأعذار في هذا الموقف الصعب، فالإحباط ليس من اليوم بل من بداية العام".

وتابع: "لقد مضت ستة أشهر ولا أجد التشكيلة المثالية للفريق، لقد لعبنا باللاعبين المتاحين، ولكننا بحاجة إلى المزيد من العمل، اللاعبون حاولوا بذل قصارى جهدهم، ولكن كان الفريق الخصم أقوى".

وشدد المدرب الأرجنتيني على أهمية فهم الجميع لمسؤوليتهم في تمثيل نادي الاتحاد، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في كيفية إنهاء الموسم بشكل جيد، وبعد ذلك سيتم مناقشة العديد من الأمور الأخرى.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الاتفاق إلى 44 نقطة ليحتل المركز السادس في الترتيب، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 50 نقطة في المركز الخامس.