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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال أمس الجمعة، عن إصابة أحد لاعبيه قبل المواجهة الحاسمة أمام الحزم في الدوري السعودي للمحترفين.

ضربة موجعة للهلال قبل مواجهة حسم الدوري

يستعد الهلال لمواجهة هامة ضد ضيفه الحزم مساء غد السبت، على استاد المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن.

ويحتل "الزعيم" صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 86 نقطة، ويحتاج فقط إلى نقطة واحدة لحسم لقب الدوري للمرة 19 في تاريخه.

أكد الهلال في بيان عبر حسابه على موقع "إكس"، أن لاعبه سلمان الفرج قد شعر بآلام في الركبة وتوجه إلى عيادة النادي بعد نهاية المران.

انتهت تحضيرات الهلال الميدانية مساء اليوم الجمعة، حيث بدأ المران بتدريبات متنوعة باستخدام الكرة.

وقام جورجي جيسوس مدرب الهلال بشرح عدد من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم المران بتدريبات فنية متنوعة.