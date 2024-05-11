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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق مانشستر يونايتد ضربة جديدة قبل مواجهة أرسنال المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد المقبل في ملعب أولد ترافورد.

نبأ صادم لمانشستر يونايتد قبل مواجهة أرسنال في قمة البريميرليج

وفقًا لما نقلته إذاعة "تالك سبورت" الإنجليزية، فإن لاعب الوسط ماسون ماونت تعرض لإصابة في مران الخميس، حسب تأكيد المدرب الهولندي إيريك تين هاج.

وأوضح مدرب الشياطين الحمر أن الدولي الإنجليزي لن يكون جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة ضد أرسنال.

وعلى الرغم من ذلك، يُعتقد أن الإصابة ليست بالغة الخطورة، مما يعني أن هناك فرصة لعودته قبل المباراة الأخيرة للموسم ضد برايتون.

أشار تين هاج أيضًا إلى أنه "يتوقع عودته خلال يومين، وربما يكون مبكرًا جدًا لمشاركته في مواجهة نيوكاسل، لكن يُعتقد أنه سيكون جاهزًا لمباراة برايتون".

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه الظهير الأيسر لوك شو من تأخير في عملية التعافي من إصابة في أوتار الركبة، لكن من المحتمل عودته قبل نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي في 25 مايو/أيار الجاري.