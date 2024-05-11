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أحمد جودة - القاهرة - حقق إنتر ميلان فوزا ساحقا على فريق فروسينوني بنتيجة (5-0) مساء امس الجمعة لحساب لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من البريميرليج.

انتر ميلان يلاحق يوفنتوس برقم تاريخي

بهذا الانتصار الكبير، وصل إنتر للنقطة رقم 92 في جدول الترتيب هذا الموسم، متفوقا بفارق 19 نقطة عن ميلان الذي يحتل المركز الثاني برصيد 71 نقطة.

ووفقًا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن إنتر جمع مجموع قدره 4600 نقطة في الدوري الإيطالي منذ موسم "1929-1930".

وأشارت الشبكة إلى أن إنتر أصبح ثاني فريق يصل لهذا العدد الضخم من النقاط عبر تاريخ البطولة، بعد يوفنتوس الذي كان الأول في تحقيق هذا الإنجاز.

يُذكر أن إنتر ميلان قد توج بلقب الإسكوديتو في هذا الموسم قبل انتهاء عمر المسابقة بخمسة أسابيع، مما يؤكد سيطرته الكاملة على المنافسة.