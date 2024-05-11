نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خماسية انتر في فروسينوني تكرر إنجازا غائبا منذ 1951 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لقاء الجولة 36 من الدوري الإيطالي، فاز إنتر ميلان بنتيجة كبيرة على مضيفه فروسينوني بخمسة أهداف مقابل لا شيء الجمعة.

خماسية انتر تكرر إنجازا غائبا منذ 1951

واستمر إنتر في تقديم عروضه المميزة في البطولة، حيث أكد بفوزه الساحق أنه الفريق الأفضل في إيطاليا هذا الموسم، وأنه جدير بلقب الدوري الذي حققه بجدارة واستحقاق.

سجل أهداف الإنتر كل من دافيد فراتسي في الدقيقة 19، وماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 60، وتاجون بوكانان في الدقيقة 77، ولاوتارو مارتينيز في الدقيقة 80، وماركوس تورام في الدقيقة 84.

وبعد الهدف الثاني للإنتر الذي سجله أرناوتوفيتش، أفادت شبكة "أوبتا" للإحصائيات بأن الفريق وصل إلى هدفه رقم 83 في هذا الموسم من البطولة.

وأوضحت الشبكة أن آخر مرة تمكن فيها الإنتر من تسجيل أهداف أكثر في أول 36 مباراة بالدوري كانت في موسم "1950-1951" عندما سجل 101 هدف، أي منذ نحو 73 عامًا.

وأشارت الشبكة إلى أن الإنتر سجل 83 هدفًا في موسم "1951-1952"، وبتسجيل الأهداف الثلاثة الأخيرة في مباراة اليوم، تجاوز الإنتر الرقم الذي حققه عام 1952.