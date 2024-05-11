نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيرارد يكشف اسباب فوز الاتفاق على الاتحاد بخماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد ستيفن جيرارد، مدرب الاتفاق، بأداء لاعبيه خلال مباراتهم الكبيرة أمام اتحاد جدة، التي انتهت بفوز ساحق بنتيجة 5-0 مساء الجمعة على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

جيرارد: الاتفاق استغل نقطة ضعف اتحاد جدة

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أشار جيرارد إلى تفاني اللاعبين وروحهم القتالية قائلًا: "كان الأداء رائعًا والردة الفعل كانت مذهلة، خاصة بعد النتيجة السلبية في المباراة السابقة ضد الفيحاء".

وأضاف: "سجلنا أهدافًا رائعة ونجحنا في الحفاظ على نظافة شباكنا، درسنا جيدًا نقاط ضعف الخصم ونجحنا في تطبيق استراتيجيتنا بشكل جيد".

وتابع: "أنا دائمًا أحمي اللاعبين، لم يكن لدي توجيه لانتقادهم في السابق، ولم ألقي باللوم عليهم".

وأشار جيرارد إلى أن لاعبي الاتحاد كانوا يتركون مساحات كبيرة خلفهم، مما استغله فريقه بشكل فعال، معلقًا على أداء إيكامبي الذي سجل هاتريك: "لا يمكن تقليل قيمة أي لاعب من فريقي".

وختم جيرارد المؤتمر بالحديث عن حالة لاعبه جراي، قائلًا: "جراي كان يعاني من آلام في الرأس، وسنرى كيف سيكون حاله في الأسبوع المقبل".

وبهذا الفوز، ارتقى الاتفاق إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الاتحاد الذي يحتل المركز الخامس.