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أحمد جودة - القاهرة - أكد البرازيلي رومارينيو، نجم اتحاد جدة، أن مباراة الاتفاق التي خسرها فريقه (0-5) هي الأخيرة له على ملعب "الجوهرة المشعة"، مقدمًا الاعتذار للجماهير بعد هذه السقطة التاريخية.

رومارينيو يعتذر لجماهير اتحاد جدة

وفي تصريحات لشبكة قنوات "SSC" السعودية عقب المباراة، قال رومارينيو: "الخسارة كانت محبطة للغاية بالنسبة لنا ولجماهير الاتحاد، لكننا نعاني من إصابات وغيابات مستمرة، ولكن هذا ليس عذرًا".

وأشار إلى أنه يشكر جماهير الاتحاد على دعمها ويعتذر لها، مؤكدًا أنهم لم يختموا الموسم بالطريقة التي كانوا يأملون بها. وعبّر عن تجربته مع النادي قائلًا: "عشت لحظات سعيدة وحزينة خلال السنوات الست التي قضيتها مع النادي، وكان حب الجماهير الأهم بالنسبة لي".

وأضاف: "أتمنى أن أشكر الجميع على دعمهم، وبما أن هذه كانت المباراة الأخيرة لي على ملعب الجوهرة، فأرغب في أن أعبر عن امتناني للجميع على الدعم الذي قدموه لي".

وعبر عن حزنه لأداء الفريق في هذا الموسم، مؤكدًا أن الجماهير ستبقى في قلبه، ولن ينسى لحظة تتويجه بلقبي الدوري والسوبر.

وختم حديثه بالقول: "عانينا في البداية، لكننا نجحنا في العودة وتحقيق الألقاب، سأشتاق للجماهير والإعلام السعودي، وآمل أن تكون الفترة المقبلة مختلفة للنادي".