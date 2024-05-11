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أحمد جودة - القاهرة - بدأ بايرن ميونخ، في خطوات تعيين مدرب جديد للفريق، ليحل محل توماس توخيل الذي سيغادر بنهاية الموسم الحالي.

بايرن ميونخ يستقر على خليفة توخيل

وتعرض النادي البافاري لعدة ضربات متتالية بعد رفض العديد من المدربين تولي المسؤولية بعد إعلان توخيل رحيله، بمن فيهم جوليان ناجلسمان ورالف رانجنيك.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن إدارة النادي تسعى جاهدة لحسم مسألة المدرب الجديد، بسبب الاستياء من الرفض المتكرر للمدربين.

وأشارت الشبكة إلى أن البايرن يسعى بقوة للتوصل لاتفاق مع المدرب الألماني هانز فليك، الذي يعتبر من أبرز المرشحين لتولي المسؤولية مرة أخرى في ملعب أليانز أرينا.

وأوضحت الشبكة أن المحادثات بدأت بالفعل مع المدرب السابق لمنتخب ألمانيا، الذي أبدى استعداده للعودة، لينهي بذلك فترة البحث عن خليفة لتوخيل.

وفي نفس السياق، يفكر مسؤولو بايرن ميونخ في ضم ميروسلاف كلوزه إلى الجهاز الفني لفليك كمساعد له، بالإضافة إلى توني تابالوفيتش، مدرب حراس المرمى السابق للفريق.

شهدت فترة توخيل إدارة بايرن ميونخ موسمًا صعبًا، حيث فشل الفريق في الفوز بأي لقب، وخسر لقب البوندسليجا لأول مرة منذ 12 عامًا.