بوكانان يوقع على هدفه الأول مع إنتر ميلان في شباك فروسينوني

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أحمد جودة - القاهرة - تألق الجناح الكندي تاجون بوكانان، لاعب إنتر ميلان، امس الجمعة، بتسجيل أول أهدافه مع النادي الإيطالي خلال مواجهة فريق فروسينوني في الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

بوكانان يوقع على هدفه الأول مع إنتر ميلان

انضم بوكانان إلى صفوف إنتر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من نادي كلوب بروج البلجيكي، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 7 ملايين يورو.

منذ انضمامه للفريق الإيطالي، شارك الجناح الكندي كبديل في 7 مباريات، قبل أن يظهر بتألق في المباراة الثامنة ويسجل هدفه الأول مع إنتر.

دخل بوكانان كبديل في الدقيقة 72 ليحل محل فيديريكو ديماركو، وقدم أداء مميزًا حيث سجل هدفًا بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء.

يذكر أن إنتر ميلان قد توج بلقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم قبل نهاية المسابقة بخمس جولات، محققًا بذلك اللقب العشرون في تاريخه