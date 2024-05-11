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أحمد جودة - القاهرة - اشارت تقارير صحفية سعودية الجمعة إلى ظهور مرشح جديد لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر في الموسم المقبل، وذلك ليخلف الرئيس الحالي مسلي آل معمر.

اسم جديد يقترب من خلافة مسلي آل معمر على رئاسة نادي النصر

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن سعد الحارثي، القائد السابق لفريق النصر، قد أعلن نيته الترشح لرئاسة النادي الموسم المقبل.

تأتي هذه الأخبار بعد ساعات من ترشيح إبراهيم المهيدب أيضًا لرئاسة مجلس إدارة النصر، وفقًا لتقارير إعلامية سعودية.

وقد صرح الحارثي بأنه ينوي الترشح لرئاسة شركة نادي النصر فور فتح باب الترشح، وأنه يحظى بدعم باقي أعضاء مجلس الإدارة، بما في ذلك أسطورة النصر ماجد عبدالله.

من جهة أخرى، كشف برنامج "برا الـ 18" على قناة SSC أن بعض رجال النصر المؤثرين قد اجتمعوا مع مجلس إدارة النادي وقدموا ترشيح المهيدب لرئاسة الفريق، مع وعود بدعم مالي كبير من قبله ومن أعضاء النادي.

وتأتي هذه التطورات في ظل أنباء عن رغبة الرئيس الحالي مسلي آل معمر في الخروج من المشهد بعد إعلان الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز رغبته في الانسحاب تمامًا من المشهد الرياضي.

وكانت استقالة مسلي آل معمر تحت النظر قبل نهاية الشهر الماضي، حيث تم قبولها بعد إجراءات التسليم ونقل الصلاحيات، ومن المقرر أن يكون هذا الأسبوع الأخير لمسلي في مجلس إدارة النادي.