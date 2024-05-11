نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام نظيره بيرنلي مساء اليوم السبت 10 مايو 2024 على ملعب "توتنهام هوتسبير"، وذلك في إطار الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة توتنهام هوتسبير ضد بيرنلي اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 60، نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 11 مواجهة، فيما يحتل فريق بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 22 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة توتنهام ضد بيرنلي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الليبي محمد بركات.

