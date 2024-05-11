معلق مباراة تشيلسي أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب مشجعو البلوز في معرفة معلق مباراة تشيلسي أمام نوتنجهام فورست في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم السبت الموافق العاشر من شهر مايو الجاري على ملعب "سيتي جراوند" في الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

معلق مباراة تشيلسي ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أسندت إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست اليوم السبت في الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإنجليزي للمعلق القطري خالد الحدي.

