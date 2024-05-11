تشكيل تشيلسي المتوقع أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي تشيلسي، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت 10-5-2024 على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: مالو جوستو، تريفوه تشالوباه، تياجو سيلفا، مارك كوكورييا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كونور كالاجر.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون، كول بالمر، نوني مادويكي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام فورست مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق القطري خالد الحدي.

