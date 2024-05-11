نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. مبابي يرحل عن باريس سان جيرمان وموقف الأهلي من التعاقد مع نجم صن دارونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

كيليان مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن الفرنسي كيليان مبابي رحيله عن صفوف نادي باريس سان جيرمان رسميًا، في نهاية الموسم الحالي، بعد 7 مواسم مع الفريق.

وكان من المنتظر انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو 2024، ولم يكشف اللاعب عن وجهته القادمة.

قام مبابي بنشر فيديو منذ قليل عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” يعلن من خلاله رحيله عن باريس سان جيرمان مع نهاية الموسم الحالي.

وذكر مبابي خلال مقطع الفيديو: "أود أن أشكر جماهير باريس سان جيرمان، أتيحت لي الفرصة للعب في أكبر ناد فرنسي، أحد أفضل الأندية في العالم".

وكانت قد انتشرت العديد من التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية، تؤكد أن مبابي قام بإبلاغ إدارة باريس سان جيرمان بعدم رغبته في تجديد عقده مع النادي وأن قراره النهائي هو الرحيل عن الفريق.

ومن المنتظر أن ينتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث تشير التقارير إلى أن اللاعب قد وقع مع النادي الإسباني عقدًا لمدة 5 مواسم قادمة.

موقف الأهلي من التعاقد مع نجم صن دارونز

ترددت بعض الأنباء في الفترة الأخيرة، عن دخول إدارة النادي الأهلي في مفاوضات مع موكوينا، أحد نجوم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم خط الهجوم.

واقترب نجم صن داونز من الرحيل عن بطل جنوب إفريقيا، بعد تعثر مفاوضات تجديد عقد اللاعب، بسبب متطلباته المالية الضخمة.

وأكد أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" الصحف الجنوب إفريقية بدأت في الترويج لوجود مفاوضات بين الأهلي موكوينا نجم صن داونز".

وتابع:" موكوينا لاعب رائع ومميز وهو مفتاح اللعب والخطورة دائما لفريق صن داونز والمنتخب الجنوب إفريقي".

وواصل:" حتى هذه اللحظة، لا يوجد أي مفاوضات رسمية من إدارة النادي الأهلي، للتعاقد مع نجم خط وسط صن داونز".

وأختتم:" اللاعبين يمتلك العديد من اللاعبين المتألقين في نفس مركز موكوينا، محمد هاني وأكرم توفيق وعمر كمال وكريم فؤاد وخالد عبد الفتاح، وستكون صفقة ممتازة إذا نجحت ولكن حتى اللحظة لا توجد أي مفاوضات".

