الرياضة

مباريات اليوم السبت 11-05-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 11-05-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الموافق 11/5/2024 مواجهات عديدة هامة في الدوري الانجليزي، ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، جميع التفاصيل الخاصة بالمباريات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في الدوري الانجليزي:

_مانشستر سيتي ضد فولهام في تمام الساعة 2.30 عصرا عبر شاشة قناة beIN SPORTS 1

_بورنموث ضد برينتفورد في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS XTRA 2

_إيفرتون ضد شيفيلد في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS XTRA 3

_نيوكاسل ضد برايتون في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS 2

_توتنهام ضد بيرنلي في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS 1

_وست هام ضد لوتون في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS XTRA 1

_كريستال ضد ولفرهامبتون في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS 9

_تشيلسي ضد نوتنجهام في تمام الساعة 7.30 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS 2.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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