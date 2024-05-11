نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 11-05-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الموافق 11/5/2024 مواجهات عديدة هامة في الدوري الانجليزي، ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، جميع التفاصيل الخاصة بالمباريات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في الدوري الانجليزي:

_مانشستر سيتي ضد فولهام في تمام الساعة 2.30 عصرا عبر شاشة قناة beIN SPORTS 1

_بورنموث ضد برينتفورد في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS XTRA 2

_إيفرتون ضد شيفيلد في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS XTRA 3

_نيوكاسل ضد برايتون في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS 2

_توتنهام ضد بيرنلي في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS 1

_وست هام ضد لوتون في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS XTRA 1

_كريستال ضد ولفرهامبتون في تمام الساعة 5 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS 9

_تشيلسي ضد نوتنجهام في تمام الساعة 7.30 مساء عبر شاشة قناة beIN SPORTS 2.