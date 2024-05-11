نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت 11-05-2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم السبت الموافق 11/5/2024 مواجهات عديدة هامة في الدوري الاسباني، ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي"، جميع التفاصيل الخاصة بالمباريات والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة في الدوري الاسباني

_إشبيلية ضد فياريال في تمام الساعة 5.15 مساء عبر شاشة قنوات beIN SPORTS 3

_ريال مدريد ضد غرناطة في تمام الساعة 7.30مساء عبر شاشة قنواتbeIN SPORTS 1

ويستضيف ملعب "نويفو لوس كارمينيس" مباراة الفريقين، ضمن لقاءات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا.

معلق مباراة ريال مدريد وغرناطة اليوم في الدوري الإسباني

وأسند اللقاء الذي يقام بين الفريقين للمعلق الرياضي عامر الخوذيري للتعليق على أحداث المباراة.

_أتلتيك بيلباو ضد أوساسونا في تمام الساعة 10 مساء عبر شاشة قنوات beIN SPORTS 3.