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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي موعد مباراة تشيلسي أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة.

ويستضيف ملعب سيتي جراوند مباراة هامة تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بنظيره نادي نوتينغهام فورست مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2023-2024.

موعد مباراة تشيلسي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة تشيليي ونوتنجهام فورست عند تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وعند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتلعب المباراة بين تشيلسي ونوتنجهام فورست في الجولة السابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة.

الجدير بالذكر أن مباراة تشيلسي ضد نوتنجهام ستنقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية بتعليق خالد الحدي.