نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي الدوري المصري في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد مباراة المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة لهذه المباراة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي جميع التفاصيل التي تتعلق بموعد مباراة المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري والقنوات الناقلة في مشوار الدوري المصري.

موعد مباراة المقاولون العرب أمام الاتحاد السكندري

ويستضيف ملعب المقاولون العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز لهذه النسخة.

وستنطلق صافرة بداية مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري

يذكر أن مُباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري ستنقل عبر مجموعة قنوات اون تايم سبورت بتعليق محمد الكواليني.