نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب في دوري “نايل” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تشكيل الاتحاد السكندري أمام المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز دوري “نايل”.

ويلعب الاتحاد مباراة هامة وقوية ضد نادي المقاولون العرب مساء اليوم على ملعب الأخير من منافسات الجولة الثانية والعشرون من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق أحداث مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري عند تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الاتحاد السكندري المتوقع ضد المقاولون العرب

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

في خط الدفاع: كريم الديب، إسلام أبوسليمة، مصطفى إبراهيم، هشام صلاح.

في خط الوسط: موريو ساليفو، عمر الوحش، عبدالغني محمد.

في خط الهجوم: أحمد عادل ميسي، كريستوف مابولولو، بنجامين بواتينج.