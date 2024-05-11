نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بلدية المحلة أمام الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الأهلي ضيفا على بلدية المحلة وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة من 14 لقاء، حقق الانتصار في 9 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وهزم في مباراتين.

بينما على الجانب الاخر يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، من 20 مباراة حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في 4 وهزم في 11 مباراة.

موعد مباراة بلدية المحلة والأهلي في الدوري

وتنطلق المباراة السبت المقبل الموافق الحادي عشر في السابعة مساء بتوقيت مساء مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد غزل المحلة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.