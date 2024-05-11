نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة أمام الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد بلدية المحلة بقيادة أحمد عبد الرؤف لمواجهة الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل الأهلي المركز الثامن برصيد 30 نقطة من 14 نقطة، حقق الانتصار في 9 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وهزم في مباراتين.

بينما على الجانب الاخر يحتل بلدية المحلة المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة، من 20 مباراة حقق الفوز في خمس مباريات وتعادل في 4 وهزم في 11 مباراة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بلدية المحلة

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: كهربا - بيرسي تاو - حسين الشحات.

موعد مباراة بلدية المحلة والأهلي في الدوري

وتنطلق المباراة السبت المقبل الموافق الحادي عشر في السابعة مساء بتوقيت مساء مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد غزل المحلة المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.

تردد القناة

* القمر الصناعي: نايل سات.

* التردد: 10853.

* الاستقطاب: أفقي.

* معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

* معدل الترميز: 27500.

* بينما جودة المشاهدة: HD.