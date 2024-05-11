نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل نهائي الكونفدرالية.. كم تبلغ القيمة التسويقية للزمالك ونهضة بركان؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستعد لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. المباراة مقررة يوم الأحد القادم الموافق 12 مايو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وستقام على ملعب "البلدي ببركان".

كم تبلغ القيمة التسويقية للزمالك ونهضة بركان؟

تشير التقارير إلى أن قيمة التسويق للاعبي الزمالك تفوق قيمة لاعبي نهضة بركان، حيث تصل قيمة اللاعبين في الزمالك إلى 17.40 مليون يورو، بينما تصل قيمة لاعبي فريق نهضة بركان إلى 11.99 مليون يورو.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، يتصدر اللاعب أحمد سيد زيزو قائمة الزمالك بقيمة تسويقية بلغت 4.5 مليون يورو، بينما يتصدر اللاعب حمزة الموسوي قائمة نهضة بركان بقيمة تسويقية وصلت إلى 850 ألف يورو.

متوسط أعمار لاعبي الزمالك يبلغ 26.7 عامًا، في حين يصل متوسط أعمار لاعبي نهضة بركان إلى 25.9 عامًا.

ويعتبر محمود عبد الرازق شيكابالا أكبر لاعبي الزمالك سنًا بعمر يبلغ 38 عامًا، في حين يعتبر بكر الهلالي أكبر لاعبي نهضة بركان بعمر يصل إلى 36 عامًا.