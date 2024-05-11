عاجل.. ثنائي أوروبي يهدد ميركاتو برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - يجد نادي برشلونة نفسه في مواجهة شرسة مع بعض أندية أوروبا الكبيرة، حيث تهدد جهوده في التعاقد مع أحد الأهداف الرئيسية في سوق الانتقالات. يسعى النادي الكتالوني إلى ضم لاعب وسط دفاعي هذا الصيف، حيث يقود مارتن زوبيميندي، لاعب ريال سوسيداد، قائمة أولوياته.

ثنائي أوروبي يهدد ميركاتو برشلونة

عُقد اجتماع بين المدير الرياضي ديكو ووكيل اللاعب قبل بضعة أيام، لبدء المحادثات بشأن الصفقة المحتملة. ومع ذلك، أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إلى مخاوف مسؤولي برشلونة بشأن اهتمام أندية كبيرة في القارة العجوز باللاعب الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن برشلونة على علم برغبة أندية مثل آرسنال ويوفنتوس في ضم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا، مما يعني احتمالية ارتفاع سعر الصفقة، وهو ما لا يفضله إدارة الرئيس خوان لابورتا.

ينتهي عقد زوبيميندي مع فريق الباسك حتى صيف 2027، لكنه يتضمن شرطًا جزائيًا يبلغ قيمته 60 مليون يورو.