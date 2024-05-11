نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشافي يتمنى حسم هذه الصفقات لصالح برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعمل نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، على تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

ولم يتمكن برشلونة من حصد أي بطولة خلال الموسم الجاري، حيث خسر لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وكذلك فشله في حصد كأس ملك إسبانيا.

وقال جيمي مارسيت صحفي "سبورت" الإسبانية، أن تشافي مدرب برشلونة سيكون سعيدًا بقدوم داني أولمو وتشافي سيمونز، بصرف النظر عن الجانب الاقتصادي فإن إعادة التعاقد مع لاعبي لاماسيا فيها مخاطر رياضية أقل من غيرها من الصفقات لأن هؤلاء اللاعبين يعرفون برشلونة جيدًا ويعرفون أسلوبه وفلسفته".

‏وأضاف:"آخر مثال على هذا هو روميو ونعم لن ينجح كثيرًا ولكن هناك سوابق أخرى كانت أكثر نجاحًا مثل بيكيه أو ألبا".

‏وأختتم تصريحاته قائلًا:"هناك العديد من لاعبي لاماسيا في الفريق والحصول على مزيدٍ منهم سيعني أن برشلونة سيحقق قفزة هائلة في الجودة وسيعني ذلك المزيد من الجودة والالتزام والهوية".