‎6 لاعبين يجب على برشلونة عدم عرضهم للبيع

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن لاعبي برشلونة الإسباني الغير معروضين للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

وقال هيكتور كوكا صحفي "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:"نعم برشلونة بحاجة للبيع وربما عملية بيع كبيرة قد تُصلح الكثير من الأمور دفعةً واحدة، ولكن هناك ستة لاعبين يجب أن يكونوا غير قابلين للبيع مهما حدث".

وأضاف:" يجب على برشلونة عدم بيع أي لاعب من هؤلاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة (أراوخو - كوبارسي - بيدري - فيرمين لوبيز - لامين يامال)".

‎‏ويسعي الفريق الكتالوني إلى تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل، خاصة بعد الخروج خالي الوفاض من أي بطولة خلال الموسم الجاري.