نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "اقترب من الرحيل".. الأهلي يفجر مفاجأة بشأن بديل معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل إدارة النادي الأهلي، مفاوضاتها المكثفة لحسم ملف تجديد عقد النجم التونسي علي معلول، لاعب الفريق الأول والذي ينتهي داخل القلعة الحمراء، نهاية الموسم الجاري.

وتوقفت المفاوضات بين الأهلي ومعلول في الفترة الأخيرة لحين الانتهاء من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الوصول إلى المباراة النهائية.

- تطورات تجديد عقد معلول

وأكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي في تصريحاتها مع ابراهيم عبد الجواد عبر شاشة أون تايم سبورت:" معلول كان قريب من عدم الاستمرار داخل الأهلي ولكن بعد إصابة شكري التفكير اختلف".

وتابعت:" الأهلي لم يحسم مصير شكري نهائيا حتى الآن بعد إصابته، التخطيط الآن هو استمرار معلول داخل الأهلي ولكن بالاتفاق حول الراتب خاصة بسبب الأزمة الدولارية".

وواصلت:" عمر كمال أصبح خيار أمام كولر ليكون بديل لعلي معلول في الفترة القادمة، ولكن ليس بشكل دائم، وفكرة البديل الأجنبي غير مطروحة، سيكون محلي إذا تعثرت المفاوضات".