نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس نيمار.. أسباب استبعاد "سفاح الهلال" عن قائمة البرازيل في كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر دوريفال جونيور، المدير الفني لمنتخب البرازيل، مفاجأت عديدة في الساعات الماضية بعد إعلان قائمة منتخب السامبا التي ستشارك في بطولة كوبا أمريكا.

وتنطلق كوبا أمريكا في شهر يونيو ويوليو المقبلين، بالولايات المتحدة الأمريكية، بتواجد 16 منتخبا.

وجاءت قائمة راقصي السامبا دون ثنائي الهلال مالكوم ونيمار دا سيلفا، حيث تضمنت كل من

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) – إيدرسون مورايس (مانشستر سيتي) – بينتو (أتليتكو باراناينسي).

خط الدفاع: ماركينيوس (باريس سان جيرمان) – دانيلو (يوفنتوس) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد) – جابريل ماجاليس (أرسنال) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو) – يان كوتو (جيرونا) – لوكاس بيرالدو (باريس سان جيرمان) – ويندل (بورتو).

خط الوسط: لوكاس باكيتا (وست هام) – برونو جيماريش (نيوكاسل) – دوجلاس لويز (أستون فيلا) – أندريس بيريرا (فولهام) – جواو جوميز (ولفرهامبتون).

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) – رافينيا (برشلونة) – رودريجو (ريال مدريد) – جابريل مارتينيلي (أرسنال) – سافيو (جيرونا) – إندريك (بالميراس) – إيفانلسون (بورتو).

- أسباب استبعاد مالكوم

وتحدث رودريجو بافيا، المتحدث الرسمي للمنتخب البرازيلي، عن سبب استبعاد مالكوم من القائمة:" المدير الفني لديه مخطط جديد بضم لاعبين تستطيع اللعب في أكثر من مركز".

وتابع:" دوريفال يتابع بعض النجوم الجديدة والمواهب الشابة في الفترة الأخيرة لضمهم وهذا ما حدث".

